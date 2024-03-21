Міністр цифрової трансформації зауважив, що один айтівець, який працює, створює та зберігає майже три робочі місця в економіці.

Українські ІТ-фахівці щомісяця донатять близько 80 млн доларів, що становить майже 3 мільярди гривень. Про це повідомив віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Айтівці своїми донатами активно допомагають закривати потреби фронту. За даними дослідження IT Research Ukraine, щомісяця разом IT-фахівці донатять близько $80 мільйонів, що у гривнях майже 3 мільярди", - зазначив Федоров.

За його словами, торік від ІТ-сфери до держбюджету надійшло 20,8 млрд гривень податків. Це на 3,1 млрд гривень більше, ніж у 2022 році.

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"Один айтівець, який працює, створює та зберігає майже три робочі місця в економіці", - додав міністр.

Також зазначається, що частка ІТ у ВВП країни становить майже 5%.

Стан українського ІТ – що відомо

У грудні повідомлялося, що в Україні за підсумками 2023 року кількість вакансій в ІТ-галузі пробила п'ятирічний антирекорд. Тоді кількість вакансій в українському ІТ склала трохи більше 48 тисяч.

При цьому зменшення кількості вакансій в ІТ спричинило рекордну конкуренцію серед кандидатів.

У лютому стало відомо, що у 2023 році український експорт IT-послуг вперше не показав зростання. Торік експортна виручка IT-послуг зменшилася на 8,5% і принесла $6,7 мільярдів, що на $622 мільйони менше, ніж у 2022 році.

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