Попри це технологічна галузь продовжує залишатися однією з ключових в українській економіці.

Уперше за роки незалежності України вітчизняний експорт IT-послуг минулого року не показав зростання.

Як повідомляє Львівський IT Кластер, посилаючись на дані НБУ, за минулий 2023 рік експортна виручка IT-послуг зменшилася на 8,5% і принесла $6,7 мільярдів, що на $622 мільйони менше, ніж у 2022 році.

При цьому комп’ютерні послуги складають 41% загального обсягу експорту послуг, що також менше ніж минулоріч з показником 45,5%.

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Втім, технологічна галузь продовжує залишатися однією з ключових в українській економіці.

Зазначається, що серед країн, які забезпечували найбільшу виручку української IT-галузі у 2023 році були:

Сполучені Штати Америки - $2,677 мільярдів, що становить 39,8% обсягів усього IT-експорту;

Мальта - $566,78 мільйонів (8,4%);

Британія $534,88 мільйони (майже 8%).

Також до першої п’ятірки увійшли Кіпр та Ізраїль що займають 5,4% ($362,2 мільйони) та 4,4% ($293,2 мільйони) обсягів експорту IT-послуг відповідно.

Ринок IT в Україні: що відомо

У жовтні 2023 року біля 66% українських IT-спеціалістів стверджували, що їм важко знайти роботу. Тоді серед головних проблем у пошуку роботи айтівці вказували: малу кількість вакансій та конкуренцію; відсутність фідбеку; тривалий процес проходження співбесід та багато етапів інтерв’ю чи великі проміжки між ними.

У грудні стало відомо, що кількість вакансій в українській ІТ-галузі в минулому році опустилася до найменшого показника за останні п’ять років.

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