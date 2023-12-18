Зменшення кількості вакансій в ІТ призвело до рекордної конкуренції серед кандидатів.

Кількість вакансій в ІТ-галузі в Україні у 2023 році склала 48 754, що є найменшим показником за останні 5 років. Про це йдеться в дослідженні веб-порталу про IT-галузь України DOU.

Для порівняння у 2022 році на спеціалізованому сайті про ІТ DOU було опубліковано 70 618 вакансій, у 2021 – 112 884 вакансії.

Головним трендом в ІТ цього року став зріст кількості нетехнічних вакансій на сайті на 15%. В той час як з технічних, навпаки, зменшилась – на 34%.

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Вакансій у маркетингу стало більше на 28% за рік, у продажах — на 37%. Більш ніж у половину зросла кількість вакансій у фінансах, копірайтингу, більш ніж удвічі — у юриспруденції. Виняток — HR і рекрутинг (-38% за рік).

Зазначається, що зменшення кількості вакансій призвело до рекордної конкуренції серед кандидатів. У 2021 році в листопаді на DOU було в середньому 4 відгуки на одну вакансію, торік — уже 17, а цього року — 37.

У 2023 році також почастішали звільнення айтівців. Так, 16% опитаних взимку 2023 року сказали, що їх звільнили, а восени таких було вже 25%. При цьому 42% фахівців бояться втратити роботу.

Водночас більшість спеціалістів успішно знаходять нову роботу, хоча це й потребує більше часу. Майже половина шукачів витрачають два місяці й більше.

Зарплати в айтівців у цьому році змінилися не сильно. На 100 доларів стали меншими медіанні зарплати сеньйорів, є тенденція до зменшення зарплат найоплачуваніших фахівців

Ринок ІТ в Україні

У жовтні 2023 року біля 66% українських ІТ-спеціалістів стверджували, що їм важко знайти роботу. При цьому лише 19% айтівців вважали, що це легко.

Серед головних проблем у пошуку роботи айтівці були: мала кількість вакансій та конкуренція; відсутність фідбеку; тривалий процес проходження співбесід та багато етапів інтерв’ю чи великі проміжки між ними.

14 листопада стало відомо, що майже половина українських айтівців бояться втратити роботу. Серед фахівців з досвідом менш як три роки, таких 49%. ІТ-спеціалісти з досвідом більш як п’ять років, впевненіші у своєму робочому місці, проте і серед них 38% хвилюються через можливу втрату роботи.

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