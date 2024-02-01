Через позицію Пісторіуса, шанси на передачу Україні ракет Taurus стають ще більш примарними.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що "втомився" від дискусій про передачу Україні ракет великої дальності "Таурус", повідомляє N-TV.

"Місяцями точаться дискусії про можливі поставки в Україну ракет великої дальності "Таурус". Пісторіус втомився від цих дискусій. З його негативним ставленням надії Києва (ред, – на отримання цих ракет), ймовірно, ще більше впадуть", – пише видання.

Видання також пише, що "Taurus" є однією з найсучасніших ракет ВПС і може знищувати такі цілі, як бункерний комплекс, навіть з великих висот і відстаней. ППО противника складно виявити ці крилаті ракети. Снаряди призначенні для знищення нерухомих і сильно укріплених цілей, таких як командні бункери або мости, які мають високу стратегічну цінність і завдають серйозних ударів противнику.

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Журналісти також нагадують, що восени Шольц відмовився передавати ці ракети Україні через страх ескалації конфлікту. Натомість партії "Grüne" та "FDP" наполягають на доставці цих крилатих ракет.

"Обидві парламентські групи хотіли б включити вимогу про передачу "Taurus" до спільної пропозиції щодо України, яку Бундестаг, як очікується, ухвалить у лютому", – пишуть журналісти N-TV.

Допомоги Німеччини Україні: головне

Як повідомляв УНІАН, днями Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, до якої ввійшли, зокрема, бронетехніка та протимінні засоби, боєприпаси та пайки для харчування військових.

Нещодавно DW повідомляв, що політики з правлячої коаліції Німеччини посилили тиск на канцлера Олафа Шольца щодо доставки Україні крилатих ракет Taurus.

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