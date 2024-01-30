Київ офіційно запросив у Берліна крилаті ракети в травні минулого року.

Політики з правлячої коаліції Німеччини посилили тиск на канцлера Олафа Шольца щодо доставки Україні крилатих ракет Taurus. Про це йдеться у матеріалі DW.

Зокрема, віце-президент Бундестагу Катрін Герінг-Еккардт від партії Зелених заявила, що "ми повинні швидко поставити крилаті ракети Taurus".

"Німеччина повинна виконувати свої обіцянки. Ми обіцяли, що ми надамо все, що ми можемо і що потрібно Україні. Taurus - це те, що ми маємо, і те, що зараз потрібно Україні", - додала вона.

У свою чергу лідер парламентської фракції Вільної демократичної партії Крістіан Дюрр також заявив, що підтримати Київ ракетами "було б розумно і правильно".

"Ми завжди маємо усвідомлювати, що Україна не лише захищає себе в боротьбі з Путіним, але й демократичні цінності та переконання, які ми поділяємо", – сказав Дюрр.

Видання нагадує, що Київ офіційно запросив у Берліна крилаті ракети в травні минулого року. Днями президент України Володимир Зеленський сказав, що, на жаль, Німеччина не готова поставити Україні ракети.

Допомога Німеччини Україні - останні новини

Україна і Німеччина близькі до погодження гарантій безпеки. Відповідну заяву зробив канцлер ФРН Олаф Шольц на спільній прес-конференції із премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. За його словами, "ми на на порозі завершення перемовин".

Також УНІАН повідомляв, що Німеччина у 2024 році виділить Україні понад 7 мільярдів євро.

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