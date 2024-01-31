Передали боєприпаси для ППО та артилерії, бронетехніку і не тільки.

Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, до якої ввійшли, зокрема, бронетехніка та протимінні засоби, боєприпаси та пайки для харчування військових. Про це повідомляється на офіційному сайті федерального уряду Німеччини.

Новий пакет допомоги включає таку техніку та засоби:

бронемашини – 24 бронетранспортери (раніше країна передала ЗСУ стільки ж), 4 автомобілі багатоцільового призначення на гусеничному ходу Bandvagn 206 (BV206) (раніше 69);

захисні та спеціальні засоби – 1 протиморська мінна система, 2 системи відеоспостереження Satcom (раніше передали одну), 4 автомобілі для прикордонної служби (раніше 248);

протимінні засоби – 3 танки для розмінування WISENT 1 (раніше 19), мостоукладальник BIBER із запчастинами (раніше 14) та 14 спецпристроїв на танки для розмінування (раніше було передано 11).

Передано також боєприпаси для ППО та артилерії. Мова йде про ракету IRIS-T SLS та понад тисячу артилерійських снарядів калібру 155 мм відповідно.

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Також цей пакет допомоги включає 450 ланцюгів протиковзання (на автомобілі) та 194 тис. індивідуальних пайків харчування.

Військова допомога Україні

Як повідомляв УНІАН, попередній пакет військової допомоги Україні включав, зокрема, снаряди, БТРи та безпілотники. Звіт про нього Німеччина оприлюднила 14 січня.

Як відомо, Німеччина визначається наразі з питанням передачі Україні ракет далекобійних ракет Taurus.

Європейські лідери відверто звернулися до колег по ЄС щодо озброєння України. Глави урядів Німеччини, Данії, Чехії, Естонії та Нідерландів вважають, що Євросоюзу необхідні колективні зусилля, щоб озброїти Україну в довгостроковій перспективі, оскільки ЗСУ "продовжують відбивати повномасштабне вторгнення президента РФ Володимира Путіна".

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