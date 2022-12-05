Масовані ракетні удари Росії по інфраструктурі України можуть набути військового значення. Це може статися, коли черговий ракетний обстріл і потенційний блекаут в українській енергосистемі співпаде з початком якоїсь наступальної операції ворога на новому напрямку.
Як заявив ефірі "1+1" в рамках національного телемарафону військовий експерт Петро Черник, треба готуватися до всіх сценаріїв.
"Все може скластися, всі сценарії треба розглядати, інтерпретувати і до них готуватися. Чим краще ми прорахуємо множину загрозливих сценаріїв і до них підготуємося, тим легше нам буде. Абсолютно все може скластися. Не треба чекати, що ворог не нападе", – зазначив експерт.
Військовий експерт додав, що на півночі України зроблений можливий максимум для оборони від можливого наступу.
Водночас Черник наголосив, що ця війна для Росії є екзистенційною. Якщо росіяни зазнають класичної воєнної поразки, Путін може втратити своє життя, а сама Росія – стати на шлях свого розпаду.
Ракетні удари РФ по Україні
У понеділок, 5 грудня, Росія завдала чергового ракетного удару по українських містах. Це вже восьма велика атака на Україну.
У селі Новософіївка Запорізької області внаслідок атаки зруйновані кілька приватних будинків.У населеному пункті є 2 жертви та 3 травмованих.
Через обстріли та знеструмлення в Одесі зникли світло та вода. Як повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, ворог здійснив запуски ракет по території регіону. Вибухи також було чутно в Одесі.