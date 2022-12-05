Експерт додав, що на півночі України зроблений максимум для оборони від можливого наступу.

Масовані ракетні удари Росії по інфраструктурі України можуть набути військового значення. Це може статися, коли черговий ракетний обстріл і потенційний блекаут в українській енергосистемі співпаде з початком якоїсь наступальної операції ворога на новому напрямку.

Як заявив ефірі "1+1" в рамках національного телемарафону військовий експерт Петро Черник, треба готуватися до всіх сценаріїв.

"Все може скластися, всі сценарії треба розглядати, інтерпретувати і до них готуватися. Чим краще ми прорахуємо множину загрозливих сценаріїв і до них підготуємося, тим легше нам буде. Абсолютно все може скластися. Не треба чекати, що ворог не нападе", – зазначив експерт.

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Військовий експерт додав, що на півночі України зроблений можливий максимум для оборони від можливого наступу.

Водночас Черник наголосив, що ця війна для Росії є екзистенційною. Якщо росіяни зазнають класичної воєнної поразки, Путін може втратити своє життя, а сама Росія – стати на шлях свого розпаду.

Ракетні удари РФ по Україні

У понеділок, 5 грудня, Росія завдала чергового ракетного удару по українських містах. Це вже восьма велика атака на Україну.

У селі Новософіївка Запорізької області внаслідок атаки зруйновані кілька приватних будинків.У населеному пункті є 2 жертви та 3 травмованих.

Через обстріли та знеструмлення в Одесі зникли світло та вода. Як повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, ворог здійснив запуски ракет по території регіону. Вибухи також було чутно в Одесі.

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