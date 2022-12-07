Ще четверо поліцейських знаходяться в лікарні. За їх життя боряться лікарі.

В Херсонській області під час виконання службових обов’язків загинули четверо поліцейських з Черкаської області.

Як повідомили у Нацполіції, ще четверо правоохоронців отримали поранення, за їхні життя борються лікарі.

"Начальник Головного управління Національної поліції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок – наші колеги назавжди в строю", - повідомили імена загиблих у Нацполіції.

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Поліцейські Черкаської області несли службу у складі зведеного загону на Херсонщині. На деокупованій території вони проводили стабілізаційні заходи: документували злочини російських військовослужбовців, виявляли місця захоронення, утримання та катування людей, викривали колаборантів, вилучали зброю і боєприпаси, розміновували населені пункти і позиції ворога.

Керівником зведеного загону був начальник Головного управління Національної поліції України в Черкаській області Михайло Куратченко, який завжди разом із поліцейськими виїжджав на небезпечні локації, брав участь у найскладніших операціях.

"Сьогодні наші колеги вирушили на чергове завдання для перевірки інформації місцевих людей про залишений окупантами схрон. Спеціалізована оперативна група, кінолог та вибухотехнік на чолі із Михайлом Куратченком прибули до місця, де раніше були позиції ворога, неподалік села Федорівка. Вони вилучили боєприпаси, вибухові речовини та зброю для знищення. І вже повертаючись, поліцейські потрапили у мінну пастку окупантів, яка привела в дію закопаний фугас, виготовлений із боєприпасів до крупнокаліберної артилерії. Хлопці підірвалися на каскаді ворожих мін та боєприпасів. Троє наших колег загинули на місці, один – помер у лікарні. За життя ще чотирьох поліцейських борються лікарі", - розповіли деталі в Нацполіції.

Звільнення Херсона від російських окупантів

Українські військові 11 листопада 2022 року зайшли у Херсон, який був окупований в перші дні повномасштабної війни РФ проти України.

13 листопада в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів, зокрема міста Херсон та Снігурівка Миколаївської області. У звільнених населених пунктах проводяться стабілізаційні заходи, працюють сапери. Також в оперативному командуванні зазначили, що на звільнених територіях окупанти замінували багато об'єктів.

14 листопада президент України Володимир Зеленський відвідав звільнений від російських окупантів Херсон.

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