Трьох правоохоронців, які загинули разом з начальником Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайлом Куратченком, посмертно нагороджено орденом "За мужність" III ступеня.

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України начальнику Головного управління Нацполіції в Черкаській області, полковнику поліції Михайлу Куратченку, який підірвався на міні в Херсонській області, його колеги отримали ордени.

Тексти відповідних указів №848/2022 та №849/2022 від 8 грудня оприлюднено на сайті глави держави.

В указі №848/2022 зазначається, що за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові Куратченку присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" (посмертно).

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Указом №849/2022 орденом "За мужність" III ступеня нагороджено колег Куратченка: капітана поліції Ігоря Мельника (посмертно), капітана поліції Сергія Ненаду (посмертно) та капрала поліції Вадима Періжка (посмертно).

Загибель поліцейських на Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня у Херсонській області під час виконання завдання на мінах підірвалась група поліцейських з Черкаської області.

Внаслідок підриву загинули: начальник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового сектора реагування патрульної поліції Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.

Ще четверо правоохоронців дістали поранень.