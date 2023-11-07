У Міноборони зауважили, що над системою рекрутингу, відомство вже розпочало роботу.

В даний час ЗСУ не зможуть перейти на службу за контрактом, оскільки йде війна.

Про це сказав радіо Свобода керівник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк. "Це не може бути реалізовано, поки триває війна. Контрактна армія – це питання мирного часу...", - пояснив військовий.

Коментуючи реалізацію нової Концепції кадрової політики відомства, Павлюк зазначив, що це ще не план дій. "План і кроки мають бути напрацьовані, а концепція – це стратегічний документ, який визначає напрямок і рух у цьому напрямку. Це залежить від подій, реалій, війни, безпекових питань", - пояснив Павлюк.

Відео дня

При цьому він уточнив, що над системою рекрутингу вже розпочато роботу. "Важливо вибудувати механізм, коли кожен військовий матиме розуміння, що він буде робити у війську. Ми будемо працювати над тим, що ми зможемо пропонувати, виходячи з якостей, кваліфікації і досвіду людини та де ці якості будуть реалізовані якнайкраще", - поділився подробицями представник Міноборони.

Але, за його словами, це не означає, що кожен, хто хоче бути айтішником буде ним у війську, оскільки може так вийти, що бажаючих буде більше, ніж потрібно. "По-друге, у нас немає такої кількості стрільців і кулеметників, як потрібно, але цю роботу теж треба робити", - сказав Павлюк.

Концепція військової кадрової політики

5 листопада міністр оборони Рустем Умєров підписав нову Концепцію військової кадрової політики Міноборони на наступні 5 років.

Вас також можуть зацікавити новини: