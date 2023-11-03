В Україні мобілізація продовжується у плановому режимі, зазначив керівник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ армії нашої держави.

Мобілізація 2023 в Україні триває. У Збройних силах України пояснили, чи змінились підходи до мобілізації військовозобов’язаних громадян з 1 листопада, і назвали проблему.

В Україні військовозобов’язані - це чоловіки від 18 до 60 років, які придатні за станом здоров’я проходити військову службу та не мають причин на отримання відстрочки. Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону прокоментував питання, чи є якісь зміни в тому, хто може бути мобілізований з 1 листопаду цього року.

"Я не розумію, звідки взялась цифра саме 1 листопада. Все як було, так і триває. Мобілізація в Україні триває з 2022 року з лютого місяця, триває в плановому режимі. Наші військовозобов’язані громадяни, це чоловіки від 18 до 60 років, які придатні за станом здоров’я проходити військову службу за мобілізацію та не мають причин на отримання відстрочки. Якщо є причини отримати відстрочку, громадянину потрібно з’явитися у свій територіальний центр комплектування, надати відповідно документ, який підтверджує це право і займатися далі своїми справами",- акцентував Фітьо.

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Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ зауважив, що заклик до всіх українців декілька тижнів тому прийти і оновити дані у територіальних центрах комплектування, зроблений з метою уточнення даних про стан військовозобов’язаних. Але через те, що "наші громадяни, на жаль, часто стають жертвами дезінформації з неофіційних ресурсів, іноді деяка виникає плутанина".

"Насправді, ми зверталися, щоб військовозобов’язані люди, які ще не оновили свої дані і не були в ТЦК, це зробили. Відповідно, з’явилися в територіальні центри комплектування і оновили про себе дані. Саме найбільша проблема в тому, що по обліку у територіальних центрах комплектування людина за станом здоров’я придатна, по документах може проходити військову службу, а коли дана людина була відповідно до заходів оповіщена і запрошена до центрів комплектування, виявляється, що в неї є причина на отримання відстрочки. Але ми про ці причини, на жаль, нічого не знали, оскільки ця людина свої дані не оновлювала",- підкреслив Фітьо.

Він додав, що без оновлення громадянами даних, складно з’ясувати наявний кадровий ресурс військовозобов’язаних.

"Саме в цьому полягає проблема. Саме тому ми просимо всіх оновити свої дані, щоб ми розуміли, які ресурси є насправді. Хто має право на відстрочку, хто має трьох неповнолітніх дітей, в кого стан здоров’я не дозволяє проходити військову службу, наприклад, на передовій, але він може виконувати певні завдання в тилу чи в іншій сфері Сил оборони", - пояснив Фітьо.

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ резюмував, що процес оновлення даних в територіальних центрах комплектування триває і більшість українців проявляють свідомість, що захист країни - це основне завдання, яке також прописано в Конституції України.

Важливі новини - мобілізація продовжується, і це варто знати:

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада з’явилась інформація, що Міноборони розробило концепцію реформи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, за даними видання Forbes, планується зміна способу обліку військовозобов'язаних.

Про необхідність розширити категорії громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію, заявив головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний у своїй статті для The Economist. Він зазначив, що в українському законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від своїх обов'язків.

Раніше представник президента у Верховній Раді, член комітету парламенту з питань безпеки і оборони Федір Веніславський висловлював думку про те, що зараз в Україні нема потреби розширювати, прискорювати чи збільшувати кількість мобілізаційних заходів.

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