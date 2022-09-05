У Генштабі також повідомили, що на Новопавлівському напрямку противник активних наступальних дій не проводив.

Минулої доби ворог завдав 25 ракетних ударів по цивільних та військових об'єктах на території України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Протягом минулої доби ворог завдав 25 ракетних та понад 22 авіаційних удари по військових та цивільних об’єктах на території України. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Дмитрівка, Костянтинівка, Зеленопілля, Зайцеве, Кодема, Соледар, Миколаїв, Вознесенськ, Очаків, Сухий Ставок та Безіменне", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Також повідомляється, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з повітряного простору і території Республіки Білорусь.

На інших напрямках противник обстріляв військову та цивільну інфраструктури із танків, бойових машин, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури понад 10 населених пунктів. Найбільше вогневого впливу зазнали Гасичівка, Янжулівка, Миколаївка, Михальчина Слобода Чернігівської області та Нововасилівка, Нова Гута, Середина-Буда, Бачівськ, Яструбине і Смолине Сумської області.

На Харківському напрямку противник завдав упаження у районах населених пунктів Дементіївка, Нове, Одноробівка, Борщова, Соснівка, Уди, Руські Тишки, Питомник, Руська Лозова, Слобожанське, Момотове, Петрівка, Байрак, Гусарівка, Чепіль та Мосьпанове. Задіяв БпЛА для корегування вогню артилерії.

На Слов’янському напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали населені пункти Краснопілля, Дібрівне, Вірнопілля та Богородичне. По населеному пункту Дмитрівка ворог завдав авіаудару.

Тим часом на Краматорському напрямку противник здійснив обстріли у районах Піскунівки, Донецького, Кривої Луки, Сіверська та Спірного.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Білогорівка, Веселе, Зайцеве, Кодема, Майорськ, Бахмутське, Соледар, Бахмут та Миколаївка. Крім того, завдав авіаційного удару біля Костянтинівки, Зеленопілля, Зайцевого, Кодеми та Соледара, а на Авдіївському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Авдіївка та Водяне.

У Генштабі також повідомили, що на Новопавлівському напрямку противник активних наступальних дій не проводив, разом з тим здійснював обстріли районів населених пунктів Новомихайлівка, Парасковіївка, Керменчик та Времівка.

Тим часом на Запорізькому напрямку ворог обстріляв райони Новополя та Новосілки, а на Південнобузькому напрямку противник веде оборонні дії, здійснив обстріли в районах населених пунктів Мирне, Степова Долина, Олександрівка, Таврійське, Партизанське, Ольгине, Киселівка, Кобзарці, Біла Криниця, Андріївка, Нововоскресенське, Миронівка, Любимівка, Петрівка. Ворожих авіаційних ударів зазнали райони Березнегуватого, Безіменного, Великого Артакового, Сухого Ставка та Білої Криниці. Для коригування вогню окупанти задіяли БпЛА.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що РФ посилює поліцейський режим на півдні, щоб втримати людей для "референдуму".

Вас також можуть зацікавити новини: