Окупанти роблять подворові обходи, зокрема, збирають насильно документи, переписують особисті дані, збирають максимальну кількість особистих відомостей про громадян на тимчасово окупованих територіях.

Окупаційна влада тимчасово окупованих територій півдня посилює поліцейський режим, щоб не дати можливості людям виїхати звідти та зібрати "картинку" для псевдореферендуму.

Про це повідомила начальник об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи питання щодо посилення окупантами контролю з боку поліцейських та адміністративних осередків та як це позначається на мешканцях тимчасово окупованих територій Півдня країни.

"Окупаційна влада не полишає своїх задумів і використання крайніх можливостей на те, щоб зібрати "картинку", зібрати пазл свого псевдореферендуму. Вони намагаються, все ж таки отримати максимальну кількість відомостей особистих про громадян на тимчасово окупованих територіях для того, щоб якось худо-бідно сформувати собі ті списки. Тому що, незважаючи на те, що світова спільнота не сприймає реальності цього "референдуму", вони намагаються зібрати ось такі сфальсифіковані дані",- зазначила Гуменюк.

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Вона додала, що посилення окупантами поліцейського режиму полягає в тому, щоб не дати можливості мешканцях тимчасово окупованих територій вільно пересуватись та не дозволити людям приховати свої документи.

"Відповідно посилення такого поліцейського режиму полягає саме в тому, щоб не дати можливості людям виїхати з цих тимчасово окупованих територій, не дати можливості людям вільно пересуватися, не дати приховати свої документи. Вони роблять подворові обходи, зокрема, збирають насильно документи, переписують особисті дані, збирають інформацію про всіх громадян, які гіпотетично можуть бути дотичними до цієї території і таким чином формують для себе псевдоелекторат",- акцентувала Гуменюк.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що за останній тиждень спостерігається збільшення кількості людей, які виїжджають з непідконтрольних територій.

Вона закликала мешканців окупованих територій евакуюватися та нагадала про відповідальність за участь у "референдумах" окупантів.

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