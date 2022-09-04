Українська авіація завдала 12 ударів проти живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також військових об’єктів ворога.

Українські військові не допустили просування окупантів і відбили ворожі атаки на кількох напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

"Сили оборони України утримують займані позиції та не допускають просування ворога по території нашої держави. Нашим підрозділам вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Краснопілля, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Зайцеве, Кодема, Соледар та Первомайське", - розповіли у Генштабі.

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Крмі того, українські ракетні війська та артилерія за поточну добу нанесли ураження по пунктах управління, районах зосередження бойової техніки та особового складу.

Також протягом доби українська авіація нанесла 12 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також військових об’єктів ворога.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня російські війська завдали 14 ракетних та понад 15 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах України.

У Генштабі зазначили, що авіаційне угруповання противника веде бойові дії з метою підтримки дій наземних угруповань, найінтенсивніше - на Південнобузькому та Донецькому напрямках.

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