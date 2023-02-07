Упродовж минулої доби російські окупанти завдали 6 ракетних та 24 авіаційних ударів, здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Херсонської областей.
"Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 24 авіаційних ударів. Здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Херсонської областей, є жертви серед цивільного населення", - йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Також зазначається, що високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.
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У Генштабі ЗСУ розповіли, що авіація Сил оборони України протягом доби завдала дев'ять ударів по районах зосередження окупантів та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.
Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.