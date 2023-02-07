За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах 10 населених пунктів Луганщини і Донеччини.

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Як йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, противник продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Веселе, Залізнянське, Красна Гора, Бахмут, Іванівське і Парасковіївка Донецької області", - йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, обстрілів зазнали райони населених пунктів Попівка і Олександрівка Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Красне, Гатище, Вовчанськ і Дворічна - Харківської.

На Куп’янському напрямку, як поінформували в Генштабі, ворог обстріляв з танків, мінометів та артилерії райони населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка на Харківщині, а також Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

Крім того, на Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Терни Донецької області та Площанка, Червонопопівка, Кремінна і Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку, як мовиться у зведенні, під ворожий вогонь потрапили Спірне, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка.

"На Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку ворожі обстріли зафіксовано по Вугледару, Пречистівці, Золотій Ниві та Нескучному Донецької області. На Запорізькому напрямку обстріляно райони 23 населених пунктів, зокрема, Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Степове на Запоріжжі та Великомихайлівка Дніпропетровської області. На Херсонському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 19 населених пунктів. Серед них - Гола Пристань, Золота Балка, Качкарівка, Милове, Антонівка та Херсон", - заявили в Генштабі.

Війна в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, упродовж минулої доби, 6 лютого, росіяни завдали 6 ракетних та 24 авіаційних ударів, здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об'єктах Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Раніше у Генштабі ЗСУ розповіли, що авіація Сил оборони України протягом доби завдала дев'ять ударів по районах зосередження окупантів та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А ракетники і артилеристи, в свою чергу, уразили два райони зосередження живої сили противника.

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