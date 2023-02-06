Українські воїни вдарили по позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала низку ударів по районах зосередження російських окупантів.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у своєму зведенні станом на 18:00 понеділка, 6 лютого. Зазначається, що наша авіація протягом доби завдала дев'ять ударів по районах зосередження окупантів та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

"Наші ракетники і артилеристи, в свою чергу, уразили два райони зосередження живої сили противника", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація на фронті в Україні - що варто знати

Вранці 6 лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог зосереднує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Лиманському, Куп'янському й Новопавлівському напрямках.

За даними Генштабу, минулої доби українські воїни на Донбасі відбили атаки супротивника біля низки населених пунктів, зокрема, в районі Бахмута. Варто зазначити, що росіяни зазнають великих втрат. Загальні втрати Росії в Україні вже становлять приблизно 132 тисячі 160 загарбників.

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