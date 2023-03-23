Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших - обороняється.

Минулої доби українські захисники відбили 83 ворожих атаки на східній ділянці фронту. Нагадаємо, що на думку аналітиків ISW, російська армія планує активізувати свої дії під Авдіївкою.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook. Там зазначили, що ворог продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На інших ділянках фронту росіяни обороняються.

Наразі російський агресор продовжує застосовувати звичну для нього тактику терору цивільного населення, обстрілює населені пункти, а також об’єкти критичної інфраструктури.

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Також Генштаб зазначає, що на Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати нашу оборону. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Макіївка, Білогорівка та Верхньокамянське. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське, Білогорівка - Луганської, а також Терни, Колодязі, Сіверськ, Верхньокам’янське та Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку, як поінформували в Генштабі, ворог продовжує ведення наступальних дій, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Наші захисники цілодобово відбивають численні атаки противника в районах Бахмута, Богданівки та Предтечиного. Ворожих обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів поблизу лінії зіткнення, серед них - Васюківка, Миньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Олександро-Шультине, Північне та Південе Донецької області.

"На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив наступальні дії в районах населених пунктів Новокалинове, Степове, Бердичі, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Побєда – успіху не мав. Ворожих обстрілів зазнали понад 20 районів населених пунктів, зокрема, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Нетайлове, Мар’їнка, Новомихайлівка та Вугледар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони понад 45 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Малинівка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області, а також Гаврилівка, Іванівка, Зеленівка, Дніпровське та місто Херсон", - мовиться у зведенні.

Останні новини Генштабу щодо подій на фронті

Нагадаємо, що станом на вечір 22 березня, згідно з повідомленнями Генштабу, українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження сил та техніки ворога.

Зі свого боку російські війська здійснили понад 40 авіаційних ударів по території України. Також ворог реалізував 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Відзначимо, що одна з російських ракет вчора призвела до чергової людської трагедії у Запоріжжі. Снаряд влучив у житловий будинок та пошкодив понад 300 квартир.

Вчора окупанти також збільшили в акваторії Чорного моря сумарний залп своїх ракет "Калібр" приблизно до 20. Про загрозу повідомив ОК "Південь".

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