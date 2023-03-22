Від удару та вибухової хвилі загалом пошкоджено більше 300 квартир у 14 будинках.

Троє постраждалих внаслідок російського ракетного удару по житловому кварталу Запоріжжя перебувають у важкому стані, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Пошуково-рятувальні роботи та слідчо-оперативні дії біля постраждалих будинків завершено. "Троє постраждалих аеребувають у важкому стані, 19 людей - у стані середньої тяжкості", - написав він у Telegram.

На цей час відомо, що окрім двох багатоповерхівок, які отримали значні пошкодження і в яких постраждали 34 квартири, ушкодження від вибухової хвилі отримали також вікна і балкони ще 12-ти прилеглих будинків. Загалом пошкодження різного ступеню отримали більше трьохсот квартир.

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За словами Куртєва, на цей час відомо, що окрім двох багатоповерхівок, які отримали значні пошкодження і в яких постраждали 34 квартири, ушкодження від вибухової хвилі отримали також вікна і балкони ще 12-ти прилеглих будинків. Загалом пошкодження різного ступеню отримали більше трьохсот квартир.

"Пʼятьом людям, які звернулися за допомогою про розселення, ми надали місця у модульному містечку та в одному з шелтерів", - розповів він.

Секретар міськради додав, що міські служби сьогодні демонтували залишки пошкоджених вікон та закрили їх плитами OSB і плівкою. Завтра роботи продовжаться.

Удар по Запоріжжю 22 березня - що відомо

Сьогодні, 22 березня, російські військові терористи вкотре завдали ракетного удару по Запоріжжю. Загалом вони випустили шість ракет, одна з яких влучила між двома житловими будинками.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат припустив, що ударів по Запоріжжю було завдано з реактивних систем залпового вогню, можливо "Торнадо-С".

Увечері міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про завершення рятувальної операції на місці влучання російської ракети у житловий квартал Запоріжжя. За його словами, рятувальники витягли з-під завалів шестеро людей і ліквідували пожежу в двох багатоповерхівках. Постраждали 34 особи. 29 госпіталізовані, з них троє дітей. Одна людина померла в лікарні.

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