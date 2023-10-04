Такі спостережні комплекси супроводжують диверсійні групи противника та стежать за рухом українських захисників.

Одеські гвардійці показали, як знищили на одному з напрямків вартісну техніку ворога - спостережний пункт "Муром", який називають "оком Мордору".

Як повідомляє пресслужба Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, відзначилися фахівці підрозділу аеророзвідки 11-ї бригади імені Михайла Грушевського.

"Аеророзвідники Південного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії знищили спостережний пост військ РФ, оснащений комплексом дальнього відеотепловізійного спостереження "Муром", - розповіли військові.

Як уточнили у пресслужбі, це вже четвертий "Муром", який одеські гвардійці знищили за останній час.

Гвардійці оприлюднили відео, на якому зафіксовано їхню ювелірну роботу.

Нагадаємо, потужний "Муром-М" - комплекс для цілодобового автономного відеотепловізійного спостереження. Його оптичне обладнання дозволяє розглянути людину на відстані до 10 км, а тепловізор у темряві виявляє автомобіль за 8 км та людей за 4 км. Стаціонарні версії "бачать" на 15 км та стежать за будь-якими переміщеннями українських захисників поряд із лінією бойового зіткнення. Ці установки допомагають противнику коригувати артилерійські обстріли та супроводжують російські диверсійно-розвідувальні групи.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня на Херсонщині одеські гвардійці пустили на металобрухт спостережний комплекс "Муром-М", який загарбники поставили на мосту через річку Конку. Наприкінці вересня гвардійці відпрацювали по такому ж комплексу окупантів, який рашисти для більшої продуктивності встановили на вежі.

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