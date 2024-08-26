На частині фронту Росія втратила, зокрема, понад 350 одиниць автотехніки, поділилися в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".

Упродовж тижня - з 19 до 26 серпня, в Україні на східному напрямку фронту ліквідовано 7417 російських загарбників.

"Мінусовано" також 36 ворожих танків, 134 бойових броньованих машини, 262 одиниці гармат та мінометів, чотири реактивних системи залпового вогню, 15 протитанкових засобів, вісім засобів радіоелектронної боротьби та 352 одиниці автотехніки, повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (об'єднання Збройних сил України) у своєму каналі в Telegram.

У ЗСУ додали, що знищено ще вісім складів паливо-мастильних матеріалів, 71 склад боєприпасів, 636 укриттів супротивника й 109 одиниць ворожої спецтехніки.

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Вранці 26 серпня Генштаб ЗСУ поділився, що упродовж доби між нашими воїнами та окупантами відбулося 146 бойових зіткнень, і третину з них зафіксовано на Покровському напрямку. За відомостями аналітиків DeepState, супротивникам вдалося просунутися в Донецькій області в шести населених пунктах.

Українські воїни дають загарбникам гідну відсіч, і РФ зазнає серйозних втрат. Загальні втрати ворога на 26 серпня 2024 року становлять приблизно 608 820 окупантів.

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