Знищено зенітно-ракетний комплекс, міномет, човни.

На південному напрямку українські захисники завдали потужних ударів по противнику, ліквідувавши понад сотню російських військових. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Сили оборони продовжують ведення контрбатарейної боротьби. Ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань за дві попередні доби відмінусовано сто окупантів", - розповіли військові.

Також знищено два човни окупантів, зенітно-ракетний комплекс "Тор-2М", який ворог використовує для прикриття від ударів по військових об'єктах. "Тор-2М" - остання вдосконалена модифікація системи, що постачається до російських військ з 2016 року.

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Також українські захисники знищили міномет загарбників, безпілотник "Орлан-10" та п’ять одиниць авто-бронетанкової техніки.

"В умовах ускладненої логістики ворога позбавлено двох польових пунктів боєпостачання та ще одного складу матеріально-технічних засобів", - розповіли у командуванні.

Ситуація на півдні України

Нагадаємо, на півдні, зокрема на Херсонщині, ворог гатить по мирному населенню, через що гинуть люди, руйнуються цивільні будівлі, житлові будинки.

Так, за минулу добу загарбники завдали майже 70 ударів по регіону. Тільки по Херсону було випущено 18 снарядів, які влучили, в тому числі у "Пункт незламності". Через російську агресію загинула людина, ще 13 - поранені.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня на Херсонщині українські захисники знищили понад півсотні окупантів, два ворожих міномети, два човни, дві станції радіоелектронної боротьби. Внаслідок вдалого влучення загарбників позбавили крупнокаліберної гармати та чотирьох одиниць авто-бронетехніки.

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