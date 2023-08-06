Також стало відомо про обстановку в Чорному морі.

У Херсонській області Сили оборони знищили понад півсотні окупантів та багато ворожого озброєння.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", за минулу добу артилерійськими підрозділами та авіацією нанесено удари по зосередженню живої сили противника та військової техніки. Вже відомо, що українським захисникам вдалося ліквідувати 51 російського військового. Також знищено два ворожих міномети, два човни, дві станції радіоелектронної боротьби.

Крім того, внаслідок вдалого влучення загарбники втратили крупнокаліберну гармату та чотири одиниці авто-бронетехніки.

Відео дня

Також повідомляється, ворог тероризує прибережні регіони Херсонщини та Миколаївщини, по прифронтових громадах окупанти завдали 44 артилерійські удари, випустивши близько 180 снарядів.

Зокрема, у Херсоні пошкоджено приватний гаражний комплекс та два приватних будинки. У Велетенському, Одрадокам’янці, Дудчанах та Зміївці руйнувань зазнав приватний сектор, а чотири цивільні людини отримали поранення.

"Вже вранці окупанти вдарили і по Микільському. На подвір’ї житлового будинку поранення отримали ще двоє мирних мешканців. Знов потерпав від ворожої артилерії Очаків - пошкоджено житлові будинки", - розповіли військові.

У командуванні наголошують, що протягом доби ворог методично нагнітав ситуацію – підвищував активність повітряних та морських ракетоносіїв. Зрештою здійснивши вночі масовану ракетно-дронову атаку.

За даними прес-центру командування Військо-Морських сил ЗС України, станом на 10:30 неділі, в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало дев’ять ворожих кораблів, серед яких - носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп - до восьми одиниць.

В Азовському морі був один ворожий корабель, у Середземному – вісім російських кораблів, серед яких - два носії "Калібрів" з 24-ма ракетами на борту.

Ситуація в Херсонській області

Днями на Херсонщині одеські гвардійці знищили важливе обладнання РФ, яке корегувало обстріли та допомагало російським диверсантам. Зокрема, "стерто з обличчя землі" спостережний комплекс "Муром-М", який окупанти розмістили на мосту через річку Конка.

Обладнання, яке знищили гвардійці, "бачить" на 15 км і стежить за будь-якими переміщеннями українських сил поряд із лінією бойового зіткнення.

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