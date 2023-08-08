Наразі логістика на цій ділянці фронту має вирішальне значення.

Україна атакою по Чонгарському та Генічеському мостах на півдні нашкодила логістиці окупаційних військ.

"Ні для кого не є військовою таємницею, що завдяки цим шляхам російські окупанти через тимчасово окупований Крим забезпечували своє угруповання на півдні. Бої там досить важкі та жорстокі. І, відповідно, логістика зараз має вирішальне значення, окрім людей", — сказав в ефірі Radio NV речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, навіть маючи велику кількість особистого складу, ніхто не відправляє військових на передову з камінням проти танків. У зв'язку з цим складно переоцінити значення ударів по мостах, які допомагають у забезпеченні армії загарбників.

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У ВМС не коментували, у якому стані нині перебувають уражені мости, оскільки збирати інформацію про об'єкти на тимчасово окупованих територіях складно. Водночас речник відомства підтвердив, що росіяни налагодили ремонт пошкоджених мостів. Однак ЗСУ працюють "на випередження" та намагаються відрізати ворога.

"Забагато зруйнованих мостів не буває на території, яка під контролем ворога", — пояснив Плетенчук.

Удари по мостах 6 серпня

Як повідомляв УНІАН, вдень 6 серпня стало відомо про "прильоти" по Чонгарському мосту на адміністративному кордоні з Кримом.

Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що ЗСУ запустили по мосту 12 ракет, 9 з яких нібито збила ППО окупантів.

Пізніше у мережі з'явились наслідки ударів 6 серпня по двох мостах. На кадрах видно, що дорожнє покриття значно пошкоджене в обидвох випадках.

В ОК "Південь" заявили, що армія України "взяла курс" на мости.

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