Водночас у Чорному морі перебувають дві підводні човни з "Калібрами".

На одному з напрямків підрозділи ЗСУ знищили техніку противника, в тому числі радіолокаційний комплекс розвідки й контролю стрільби "Зоопарк-1".

За даними прес-служби Сил оборони півдня, наразі різких змін у стані, складі та характері дій військ противника, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено. "Тривають маневри силами та засобами, та контрбатарейна боротьба", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу українські захисники на півдні ліквідували десять окупантів. Знищено дві одиниці автомобільної техніки, польовий пункт боєпостачання та спостережний пункт противника.

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Також знищено радіолокаційний комплекс розвідки й контролю стрільби "Зоопарк-1", який призначений також для розрахунку траєкторій снарядів і ракет, коригування вогню дружніх вогневих засобів тощо. Окрім нього на металобрухт пущено радіолокаційну станцію "Гамма- С1Е" - мобільну трикоординатну установку, яка призначена для ведення кругового або секторного огляду повітряного простору для засобів ППО, контролю повітряного простору.

Водночас за словами українських захисників, російська армія продовжує створювати напруження навколо морських транспортних шляхів та тероризуючи мирне населення правобережжя. Зокрема, протягом минулої доби ворог завдав два авіаційні удари із застосуванням 10 керованих авіабомб по населених пунктах Бериславського району та в район острова Зміїний (Одещина).

Також на Херсонщині внаслідок ворожих ударів зруйновано дві адміністративні будівлі та гараж, пошкоджено понад два десятки приватних будинків.

"Окупанти не припиняють завдавати ударів, скидаючи осколкові боєприпаси з дронів по населених пунктах Херсонщини. За минулу добу скинули 14... Протягом доби ворог здійснив 75 артилерійських обстрілів з використанням близько 490 снарядів, у тому числі 10 обстрілів населених пунктів Херсонщини: обласний центр, Антонівка, Придніпровське та Садове, а також Куцурубська громада Миколаївщини", - наголосили в прес-службі.

Внаслідок обстрілів поранено трьох цивільних осіб, пошкоджено 12 приватних будинків, будівлі школи, бібліотеки, лікарні та прибудинковий газогін.

За даними Сил оборони, у Чорному морі зараз корабельне угруповання ворожого флоту заведене в пункти базування через сильний шторм. Водночас два підводних ракетоносії, спорядження яких до 8 ракет типу "Калібр" продовжують бойове чергування і тримають рівень ракетної загрози доволі високим.

Війна в Україні - нічний удар росіян

Як повідомляв УНІАН, протягом ночі південь України зазнав масованого удару - майже три години понад 30 ударних безпілотників кількома групами з різних напрямків заходили на удар.

Силами ППО знищено 27 БпЛА типу "Shahed-131/136": один - на Миколаївщині, три - на Херсонщині, 23 - на Одещині, але сталося влучання по логістичній інфраструктурі Одещини.

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