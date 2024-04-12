У Центрі національного спротиву закликали українців бути обережними на окупованій території, особливо під час пересування транспортом ґрунтовими дорогами.

Російські загарбники мінують сільськогосподарські угіддя на території тимчасово окупованої Херсонської області. Таким чином країна-агресор намагається втримати захоплені території. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Такі дії в черговий раз ставлять під загрозу життя цивільних осіб, зокрема, пересування спеціальної техніки типу комбайн для обробки полів", - зазначили у повідомленні.

У Центрі також закликали українців бути обережними, особливо під час пересування транспортом ґрунтовими дорогами та повідомляти про місцезнаходження противника за посиланням.

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"Так ми разом зможемо наблизити звільнення окупованої території України і притягнути до відповідальності військових злочинців та посібників терористичної Росії", - наголосили у повідомленні.

Крім того, стало відомо, що на лінії фронту українські військові знищили ворожий наземний роботизований комплекс з мінування. Про це повідомило видання "Мілітарний", посилаючись на Батальйон безпілотних систем 44 окремої механізованої бригади.

"На наземний безпілотник росіяни встановили 9 комплектів мінування полів. Комплект складається з примітивної пускової установки, підривного пристрою, котушок з кабелем", - йдеться у повідомленні.

У виданні додали, що небезпека такої системи дистанційного мінування є в тому, що вона дозволяє встановлювати мінні поля раптово для армії РФ, в потрібному місці та в необхідний час, проте воїни бригади FPV-дронами ліквідували цей комплекс.

Війна в Україні: останні новини

Раніше речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш заявив, що російські окупанти користуються браком в України сил та засобів та б'ють з різного озброєння про об'єктах критичної інфраструктури. Так він прокоментував атаку РФ в ніч проти 11 квітня.

"Якщо, на їхню думку, там є важливі цілі, то вони атакують західні регіони. У них ракети дозволяють бити по всій території нашої країни", - пояснив Євлаш.

Своєю чергою командувач Обʼєднаних сил Збройних сил України Юрій Содоль заявив, що ЗСУ мають брак особового складу. За його словами, у деяких відділеннях залишилося дві людини.

"Противник переважає нас у 7-10 разів, у нас брак особового складу. У деяких відділеннях у нас залишилося по два, в деяких - по три-чотири людини, тоді як за статутами їх мало бути 8-10. За тактичними нормативами, це відділення має гарантовано обороняти 100 метрів фронту. Якщо є двоє, вони можуть обороняти 20 метрів фронту", - зауважив Содоль.

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