Російські загарбники мінують сільськогосподарські угіддя на території тимчасово окупованої Херсонської області. Таким чином країна-агресор намагається втримати захоплені території. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Такі дії в черговий раз ставлять під загрозу життя цивільних осіб, зокрема, пересування спеціальної техніки типу комбайн для обробки полів", - зазначили у повідомленні.
У Центрі також закликали українців бути обережними, особливо під час пересування транспортом ґрунтовими дорогами та повідомляти про місцезнаходження противника за посиланням.
"Так ми разом зможемо наблизити звільнення окупованої території України і притягнути до відповідальності військових злочинців та посібників терористичної Росії", - наголосили у повідомленні.
Крім того, стало відомо, що на лінії фронту українські військові знищили ворожий наземний роботизований комплекс з мінування. Про це повідомило видання "Мілітарний", посилаючись на Батальйон безпілотних систем 44 окремої механізованої бригади.
"На наземний безпілотник росіяни встановили 9 комплектів мінування полів. Комплект складається з примітивної пускової установки, підривного пристрою, котушок з кабелем", - йдеться у повідомленні.
У виданні додали, що небезпека такої системи дистанційного мінування є в тому, що вона дозволяє встановлювати мінні поля раптово для армії РФ, в потрібному місці та в необхідний час, проте воїни бригади FPV-дронами ліквідували цей комплекс.
Війна в Україні: останні новини
Раніше речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш заявив, що російські окупанти користуються браком в України сил та засобів та б'ють з різного озброєння про об'єктах критичної інфраструктури. Так він прокоментував атаку РФ в ніч проти 11 квітня.
"Якщо, на їхню думку, там є важливі цілі, то вони атакують західні регіони. У них ракети дозволяють бити по всій території нашої країни", - пояснив Євлаш.
Своєю чергою командувач Обʼєднаних сил Збройних сил України Юрій Содоль заявив, що ЗСУ мають брак особового складу. За його словами, у деяких відділеннях залишилося дві людини.
"Противник переважає нас у 7-10 разів, у нас брак особового складу. У деяких відділеннях у нас залишилося по два, в деяких - по три-чотири людини, тоді як за статутами їх мало бути 8-10. За тактичними нормативами, це відділення має гарантовано обороняти 100 метрів фронту. Якщо є двоє, вони можуть обороняти 20 метрів фронту", - зауважив Содоль.