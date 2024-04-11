За словами Іллі Євлаша, ворог користується тим, що Україні наразі не вистачає сил та засобів.

Російський ворог користується браком в України сил та засобів і б’є з різноманітного озброєння по об'єктах критичної інфраструктури. Про це, коментуючи для LIGA.net атаку окупантів по Україні в ніч проти 11 квітня, сказав речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш.

За його словами, нині росіяни вважають за доцільне вражати саме енергетичні та інфраструктурні об’єкти в західних областях.

"Якщо, на їхню думку, там є важливі цілі, то вони атакують західні регіони. У них ракети дозволяють бити по всій території нашої країни", – зазначив речник.

При цьому він підкреслив, що окупанти під час останніх масованих атак "оминають" столицю України.

"Вони розуміють, що Київ досить прикритий протиповітряною обороною, і ми збиваємо великий відсоток повітряних цілей", - сказав Євлаш.

Він також наголосив, що нині росіяни активізували атаки на фоні того, що незабаром в українському небі можуть з’явитися літаки F-16, що стане "суттєвою" загрозою для ворога.

"До того, як вони у нас з’являться, росіяни зараз максимально вкладають все, що можуть. Тобто вони накопичили ракети і активно їх застосовують", – підсумував річник Повітряних сил.

Нічна атака РФ по Україні 11 квітня

Внаслідок масованої атаки РФ 11 квітня по Україні були пошкоджені об’єкти енергетики в п’яти областях. Пошкоджень зазнали підстанції та об’єкти генерації.

Зокрема, ворог атакував безпілотниками та ракетами об’єкти енергетичної інфраструктури у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській, а також Одеській областях.

Згодом, коментуючи масовану атаку Росії по Україні, президент Володимир Зеленський зазначив, що країні потрібна ППО, а не заплющування очей і довгі дискусії.

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