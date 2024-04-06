Командувач Повітряних сил розкрив бойовий рахунок мобільних вогневих груп.

Командувач Повітряних Сил Микола Олещук показав, як мобільні групи ППО захищали сон українців на Херсонщині в ніч на 6 квітня.

Як відомо, Росія знову атакувала регіон дронами "Шахед". На рахунку мобільних вогневих груп - шість збитих цілей, заявив Олещук. Генерал-лейтенант показав в соціальних мережах ролик, як наші бійці працювали по дронах.

"На відео - бойова робота херсонців по ворожих ударних БпЛА. Дякую, воїни! Разом - до перемоги!", - написав командувач.

Зазначимо, що напередодні Росія спричинила нову трагедію на Херсонщині: вбила авіабомбами подружжя у селище Зміївка. Про це сьогодні повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

За словами чиновника, окупанти влучили по будинку, де перебувало подружжя. Під завалами мертвими знайшли чоловіка 1957 року народження та жінку 1965 року народження.

Ніч 6 квітня - в ЗСУ вказали важливі деталі щодо атаки РФ

Зранку Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч на 6 квітня Росія запустила по Україні шість ракет та 32 дрони типу Shahed-131/136. Наші захисники збили переважну частину цілей: було знищено три ракети та 28 дронів.

Зазначалося, що в рамках нічної атаки Росія застосувала далекобійну ракету "Калібр" з Чорного моря. Також ворог запустив ракети Х-101/Х-555 та керовані боєголовки С-300.

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