Mirage 2000 допомогли б сформувати бригаду, яка битиметься разом із загартованою в боях 7-ю тактичною авіаційною бригадою.

Постачання французьких винищувачів Mirage 2000, намічене на початок 2025 року, забезпечить ЗСУ можливість сформувати нову авіаційну бригаду.

Як пише видання Forbes, за невеликого бюрократичного прискорення немає причин, через які Франція не могла б оснастити українські ВПС 20-ма Mirage 2000 до 2025 року. Журналісти зазначили, що цієї кількості вистачить, "щоб розширити наявний бомбардувальний підрозділ ВПС, 7-му тактичну авіаційну бригаду, або сформувати нову бригаду".

Видання припустило, що друга бомбардувальна бригада - більш вірогідний варіант, з огляду на те, наскільки 7-ма тактична авіаційна бригада вже розширилася з початку повномасштабної війни.

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"Mirage 2000 допомогли б сформувати нову бригаду, яка битиметься разом із загартованою в боях 7-ю тактичною авіаційною бригадою, додаючи масованості ударам українських ВПС по російських військових кораблях, батареях ППО, штабах і складах постачання на окупованій південній і східній Україні", - написало видання.

Журналісти зазначили, що ЗСУ успадкували близько двохсот Су-24 1970-х років, коли СРСР розпався, проте до теперішнього часу в робочому стані в 7-й тактичній авіаційній бригаді близько 12 бомбардувальників.

Видання зазначило, що Су-24 зазнали важких втрат - окупанти збили щонайменше 18 одиниць, більшість - на початку війни, до того, як українські бомбардувальники перейшли на далекобійні боєприпаси.

При цьому, українці активно ремонтують і приводять у робочий стан дедалі більше Су-24, а старі пілоти і штурмани вийшли з відставки, щоб літати на них. Журналісти висловили впевненість, що українські ВПС мають намір зберегти Су-24 на озброєнні в доступному для огляду майбутньому і навіть розробляють нову плануючу бомбу, щоб дати бомбардувальникам більше варіантів озброєння.

Винищувачі Mirage 2000 для ЗСУ

8 жовтня міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню анонсував, що винищувачі Dassault Mirage 2000-5 прибудуть в Україну на початку наступного року. Перед відправкою Україні надзвукові винищувачі з дельта-крилом "будуть оснащені новим обладнанням", включно із системами для повітряного бою і радіоелектронної боротьби.

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