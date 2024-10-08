Лекорню зазначив, що підготовка українських пілотів та механіків продовжується.

Франція поставить Україні винищувачі Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Політик написав у себе в Х, що літаки будуть оснащені новим озброєнням типу "повітря-земля" та захистом від РЕБ.

Він також зазначив, що підготовка українських пілотів та механіків продовжується.

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Літаки Mirage для України - деталі

У червні президент Франції Еммануель Макрон оголосив про передачу Україні неназваної кількості винищувачів Mirage 2000. Також він повідомив про заплановану підготовку пілотів для керування ними.

Винищувачі Mirage-2000-5, які планують передати Україні до кінця року, потребують модернізації для забезпечення можливості нанесення ударів по наземних цілях. Ці роботи мають бути виконані у Головному управлінні льотних випробувань у Казо. Про це писало французьке видання Sud Ouest.

Французькі винищувачі Mirage-2000 можуть замінити бомбардувальник Су-24, який на сьогоднішній день ЗСУ активно використовують у війні. Таку думку висловив військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров.

За словами експерта, сучасні умови війни потребують від ЗСУ застосування саме універсального бойового літака.

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