Справа наближається до завершення конфлікту, – Кремль

У Кремлі заявляють, що позиція європейців дещо змінилася, але все одно не цілком влаштовує Москву.

Ситуація розвивається в бік завершення війни в Україні. Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков у коментарі російським ЗМІ.

"Не знаю, наскільки ми наближаємося, але справа йде до цього", – сказав він, відповідаючи на запитання про перспективи завершення конфлікту.

Також Ушаков прокоментував нові ідеї, які обговорювалися на зустрічі представників України, США та Європи в Осло.

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"Деякі нюанси у поведінці європейських лідерів, зокрема тих, хто був присутній там, – а також представників інших організацій, там була Єврокомісія, НАТО, – тобто американці відчули якісь нові нюанси. Вони нам про це сказали, але нас ці нюанси, так би мовити, не повністю задовольняють", – сказав Ушаков.

Він також висловив думку, що в Європі "почали думати й серйозніше підходити до вирішення цієї кризи".

Зустріч Віткоффа з Путіним

Як писав УНІАН, під час сьогоднішньої зустрічі спецпосланець президента США Стівен Віткофф і Володимир Путін обговорили можливість відновлення тристороннього формату переговорів Україна-США-Росія вже в середині листопада. При цьому головною темою обговорення в такому форматі названо майбутню систему безпеки для РФ та України після закінчення війни.

Повідомляється, що Путін хвалився перед американцем уявним наступом російської армії на всіх напрямках та ударами по українській цивільній інфраструктурі, яку він називає "об’єктами ВПК".

У свою чергу Віткофф називав Путіна "гуманістом" і дякував диктатору за це.

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