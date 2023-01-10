Анкара заявляє про своє прагнення домогтися міцного миру між Україною і Росією.

Туреччина підтримує мирний план, запропонований президентом України Володимиром Зеленським. Про це під час візиту до Південно-Африканської Республіки заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, якого цитує турецьке агентство Anadolu.

За його словами, турецька дипломатія і особисто президент країни Реджеп Ердоган доклали багато зусиль для налагодження діалогу між Україною і Росією.

"Звичайно, наша мета – міцний мир і взаємоприйнятне рішення. Ми віримо, що ця війна закінчиться за столом переговорів. Чим раніше, тим краще", – заявив Чавушоглу.

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Він зазначив, що Росія заявляє про свою готовність до переговорів в даний час, тоді як президент України Володимир Зеленський запропонував мирний план, що складається з 10 пунктів.

"Ми, як Туреччина, підтримуємо цей план і продовжуємо нашу роботу", – заявив Чавушоглу.

Мирний план Зеленського: про що він

Виступаючи з промовою на саміті G20 в середині листопада президент Зеленський заявив, що Україні потрібен повноцінний мир з Росією, а не тимчасове перемир'я і умовний "Мінськ-3".

Зеленський представив свій план мирного врегулювання, який налічує 10 пунктів-завдань, які потрібно реалізувати. Серед іншого цей план передбачає звільнення всіх полонених, повне відновлення територіальної цілісності України і виведення всіх російських військ.

Секретар РНБО Олексій Данилов підкреслив, що мирний план Зеленського обов'язково буде реалізований.

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