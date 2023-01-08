Президент України Володимир Зеленський прокоментував перший в цьому році обмін полоненими, в результаті якого на батьківщину було повернуто 50 військовослужбовців.
Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.
"Сьогодні відбулося перше в цьому році звільнення наших воїнів з російського полону. 50 українців повернулися додому. 33 офіцери, 17 – це рядові й сержанти. Серед них – захисники Київщини, Донеччини, Маріуполя, півдня країни. Бійці армії, Нацгвардії, тероборони, ВМС, прикордонники. Без жодної перерви працює наша команда, щоб звільняти українців і українок. Я сьогодні їм хочу вкотре подякувати: Буданов, Єрмак, Малюк, Усов, Лубінець та інші", - сказав Зеленсьький.
Також він подякував тим підрозділам, які поповнюють обмінний фонд.
"Кожен, хто бере в полон ворога на нашій землі, дає змогу повернути свободу комусь з українців", - наголосив президент.
Перший у 2023 році обмін полоненими: деталі
8 січня в Україну в результаті чергового обміну полоненими було повернуто 50 військовослужбовців.
За даними Мінреінтеграції, упродовж 2022 року з російського полону Україні вдалося повернути майже 1,6 тисяч людей.
Зокрема, в останній день 2022 року 31 грудня в результаті чергового обміну вдалося повернути 140 осіб.