Зокрема, за словами президента, з полону вдалося цього разу повернути 33 офіцери, 17 – це рядові й сержанти.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував перший в цьому році обмін полоненими, в результаті якого на батьківщину було повернуто 50 військовослужбовців.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні відбулося перше в цьому році звільнення наших воїнів з російського полону. 50 українців повернулися додому. 33 офіцери, 17 – це рядові й сержанти. Серед них – захисники Київщини, Донеччини, Маріуполя, півдня країни. Бійці армії, Нацгвардії, тероборони, ВМС, прикордонники. Без жодної перерви працює наша команда, щоб звільняти українців і українок. Я сьогодні їм хочу вкотре подякувати: Буданов, Єрмак, Малюк, Усов, Лубінець та інші", - сказав Зеленсьький.

Відео дня

Також він подякував тим підрозділам, які поповнюють обмінний фонд.

"Кожен, хто бере в полон ворога на нашій землі, дає змогу повернути свободу комусь з українців", - наголосив президент.

Перший у 2023 році обмін полоненими: деталі

8 січня в Україну в результаті чергового обміну полоненими було повернуто 50 військовослужбовців.

За даними Мінреінтеграції, упродовж 2022 року з російського полону Україні вдалося повернути майже 1,6 тисяч людей.

Зокрема, в останній день 2022 року 31 грудня в результаті чергового обміну вдалося повернути 140 осіб.

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