Керівник української військової розвідки зазначив, що повітряними ударами зусилля України з повернення півострова не обмежаться.

Важливість висадки українських підрозділів у тимчасово окупованому Криму полягає у тому, щоб послати населенню півострова сигнал, що їм треба повірити у звільнення Криму, яке вже не за горами. Таку заяву зробив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі інформаційного марафону.

"Важливість цієї операції полягає у тому, щоб люди, в першу чергу навіть не на території материкової України, а люди у Криму повірили в те, що перемога не за горами, і їхнє звільнення теж не за горами. Повернення до нормального життя триває. Про них ніхто не забув. І ніхто не збирається просто так їх там залишати, - підкреслив Буданов. - І коли проводяться певні удари по території Криму, цим все не закінчиться. Буде наземна операція. Буде повернення наших територій. Скоро всі дочекаються повернення додому. Ось, я вважаю, і є головна мета", - підкреслив Буданов.

При цьому, у нього запитали, чи означає це, що він не очікує участі дипломатії у всіх процесах, які ще чекатимуть Україну.

"Ви знаєте, я трохи інакше дивлюся на всі ці ситуації. Я хочу згадати, можливо, не зовсім приємну річ. Але пам'ятайте, як з 2014 року говорили, що іншого шляху, окрім як дипломатичного, для повернення наших територій не існує. Ось ми всі зараз бачимо, до чого зараз призводять подібні тези. А я хочу сказати, що будь-яка дипломатія без того, що ти маєш реальну силу, на жаль, безсила", - підкреслив Буданов.

Мис Тарханкут - місце висадки підрозділів ГУР у Криму

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що вранці 24 серпня в окупованому Росією Криму відбувся бій, підрозділи української розвідки здійснили висадку на півострів у рамках спецоперації. Юсов повідомив, що операція пройшла на території мису Тарханкут, в населених пунктах Маяк і Оленівка.

Пізніше ГУР оприлюднило відео спецоперації в Криму. Повідомлялося, що під час виконання завдання українські захисники вступили в бойове зіткнення з підрозділами окупанта. У результаті, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. В українському Криму підняли Державний прапор України.

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