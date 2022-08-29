До складу місії увійшло 14 експертів.

В Міністерстві закордонних справ України розповіли подробиці прибуття місії Міжнародного агентства з атомної енергії.

Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у соціальній мережі Facebook.

"На запрошення уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів", - заявив речник.

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Зокрема, місію очолює генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Як повідомив Ніколенко, делегація міжнародних експертів вже вирушила із Відня і сьогодні має прибути до Києва.

За його словами, очікується, що місія розпочне роботу на ЗАЕС ближчими днями.

Водночас, місія МАГАТЕ сфокусується на трьох завданнях:

- фізичний захист;

- ядерна безпека;

- гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

"Позиція України чітка: окупація Запорізької АЕС зі сторони російських військ та завезення на її територію великої кількості військової техніки і боєприпасів в порушення всіх міжнародних правил наражають атомну станцію на екстремальну небезпеку, зокрема провокування ядерного інциденту", - наголосив Ніколенко.

Як підкреслив раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Росія має негайно демілітаризувати об‘єкт, вивести військові підрозділи, техніку та працівників Росатому і повернути контроль над ЗАЕС уряду України.

"Розраховуємо, що МАГАТЕ відіграє важливу роль в досягненні цієї мети", - заявив Ніколенко.

Як раніше повідомляв УНІАН, 25 серпня Державна інспекція з ядерного регулювання України заявила про знеструмлення ЗАЕС – сталося відключення останньою з чотирьох повітряних ліній, через що шостий енергоблок станції відключився від енергомережі.

26 серпня два енергоблоки ЗАЕС після зупинки знову підключені до мережі і виробляють електроенергію для потреб України.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз.

Глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що готовий особисто очолити місію на станції в найближчі дні, щоб допомогти стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою. Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що до групи увійшли, крім Гроссі, ще 13 експертів з переважно нейтральних країн. Зокрема, це експерти з дружніх Україні Польщі та Литви, а також представники дружніх Росії Китаю та Сербії.