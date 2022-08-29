Місія прибуде на ЗАЕС вже цього тижня.

Місія МАГАТЕ вирушила на Запорізьку атомну електростанцію, яка перебуває під російською окупацією. Її очолив глава Міжнародного агентства атомної енергетики Рафаель Гроссі.

Про це глава МААТЭ повідомив у своєму мікроблозі в Twitter.

За його словами, місія прибуде на Запорізьку АЕС вже цього тижня.

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"Ми повинні захистити безпеку найбільшого в Україні та Європі ядерного об'єкта. Пишаюся тим, що керую цією місією, яка прибуде на ЗАЕС на цьому тижні", - повідомив Гроссі.

При цьому в самій організації повідомили, що основними цілями місії є:

оцінити фізичний збиток;

визначити функціональність систем безпеки та охорони;

оцінити умови персоналу;

виконання термінових заходів щодо забезпечення безпеки

Як раніше повідомляв УНІАН, 25 серпня Державна інспекція з ядерного регулювання України заявила про знеструмлення ЗАЕС – сталося відключення останньою з чотирьох повітряних ліній, через що шостий енергоблок станції відключився від енергомережі.

26 серпня два енергоблоки ЗАЕС після зупинки знову підключені до мережі і виробляють електроенергію для потреб України.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз.

Глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що готовий особисто очолити місію на станції в найближчі дні, щоб допомогти стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою. Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що до групи увійшли, крім Гроссі, ще 13 експертів з переважно нейтральних країн. Зокрема, це експерти з дружніх Україні Польщі та Литви, а також представники дружніх Росії Китаю та Сербії.

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