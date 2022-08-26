Попри "численні провокації окупантів", блок продовжує працювати в енергосистемі України і забезпечувати потреби нашої країни в електроенергії.

Другий із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі, триває набір потужності.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

В повідомленні сказано, що на Запорізькій атомній електростанції до мережі підключили другий енергоблок.

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"Сьогодні, 26 серпня 2022 року, о 21:15 другий із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі, триває набір потужності. Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає", - повідомляє "Енергоатом".

При цьому нагадали, що сьогодні о 14:04 до мережі підключили перший із зупинених вчора енергоблоків.

В повідомленні сказано, що Запорізька АЕС, незважаючи "на численні провокації окупантів, продовжує працювати в енергосистемі України і забезпечувати потреби нашої країни в електроенергії".

"Атомники Запорізької АЕС – справжні герої! Вони невтомно та міцно тримають на своїх плечах ядерну та радіаційну безпеку України й усієї Європи і самовіддано працюють, щоб рідна країна мала життєдайну електроенергію", - сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. Російські загарбники захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. З того часу РФ відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. 25 серпня Державна інспекція з ядерного регулювання України заявила про знеструмлення ЗАЕС – відбулося відключення останньої з чотирьох повітряних ліній, через що шостий енергоблок станції відключився від енергомережі.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію на Запорізькій АЕС, зазначив, що МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз.

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