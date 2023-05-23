На кадрах видно, що колись мирне місто перетворилося у велику руїну. Ознаки життя у ньому - рідкість.

Американське видання The New York Times показало Бахмут з висоти. Безпілотник зняв повністю зруйнове та пошматоване російськими снарядами місто.

Моторошні кадри з'явились у Twitter NYT. Журналісти зауважують, що саме Бахмут став епіцентом найтривалішої і найкривавішої битви війни в Україні.

Зазначається, що кадри зроблено 19 травня за допомогою безпілотника. Дрон зафіксував обпалені будівлі, зруйновані школи та вкриті вирвами парки, де колись було мирне місто. Газета констатує, що Бахмут знищений.

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"Росіяни проголошують перемогу в цій битві. Українці, які завойовують околиці, кажуть, що загибель міста – це не кінець кампанії з вигнання росіян з руїн, а лише ще один етап у катастрофічній війні. Однак поняття "переможця" кидає виклик тому, що так явно втрачено – багато життів і будинків у колись мирному місті, відомому своїми соляними шахтами та ігристим вином, здебільшого перетворилися на попіл… У місті, наповненому смертю та руйнуваннями, ознаки життя є винятком", - зазначило видання.

Бої за Бахмут

Бахмутський напрямок - один з найгарячіших на фронті ще з літа минулого року. Росія кинула туди величені сили "Вагнера", щоб захопити місто-фортецю. 20 травня Євген Пригожин заявив, що його найманці "захопили" Бахмут.

Тоді він зазначив, що "вагнерівці" будуть в місті до 25 травня, після чого вийдуть. Заяву "кухаря Путіна" прокоментував речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, угруповання ПВК "Вагнер" по суті було розбито на Бахмутському напрямку.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що попри заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про вихід з Бахмута 25 травня, "вагнерівці" піти не зможуть. Їм не дадуть вийти з міста через конфлікт Пригожина з російським військовим керівництвом.

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