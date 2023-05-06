Путін у цьому протистоянні обрав сторону своїх генералів.

Між ПВК "Вагнера" та військовим керівництвом Росії триває справжня ворожнеча. Міноборони РФ намагалось придушити критику засновника ПВК Євгена Пригожина на свою адресу.

Про це пише видання The Washington Post з посиланням на секретні документи Пентагону, які були злиті у мережу. Зазначається, що чиновники Міноборони розглядали можливість започаткування публічної кампанії з дискредитації Пригожина через довірених осіб.

"Офіційні особи спочатку зазначили, що якщо МО збирається протидіяти публічним заявам Пригожина, то вони мають знайти союзників з рівним статусом для боротьби з Пригожиним, а не робити це самі", — вказується в одному із документів.

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Однак Міноборони РФ не було впевнене, що зможе успішно вести інформаційну кампанію проти Пригожина, якщо уряд РФ не заборонить йому робити гучні публічні висловлювання. Висновки про це зробили виходячи зі звіту радіотехнічної розвідки. При цьому саме Міноборони РФ заперечує будь-які конфлікти із засновником "Вагнера".

За словами старшого наукового співробітника Інституту досліджень зовнішньої політики у Філадельфії Роба Лі, Пригожин не завжди представляв проблему для Кремля.

"Путін любить використовувати конкуруючі угруповання як спосіб збереження влади, але це дуже шкідливо у військовій операції", — пояснив аналітик.

У документах зазначається, що російські військові не можуть точно сказати, чи був у "вагнерівців" брак боєприпасів завдяки навмисним діям Міноборони. Річ у тім, що боєприпаси розподілялися безпосередньо через оперативну групу у Бахмуті, а не міністерство.

Водночас далі вказується, що у першій половині лютого 2023 року запити ПВК "Вагнер" були виконані, хоч і не повністю. Більш того - чиновники Міністерства оборони запропонували подвоїти постачання боєприпасів "вагнерівцям", коли риторика Пригожина стала ще більш жорсткою. Вони навіть планували публічно про це заявити. Крім того, Пригожина викликали на зустріч із Путіним та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу 22 лютого.

"Зустріч майже напевно стосувалася принаймні частково публічних звинувачень Пригожина і напруженості, що випливає з цього, у відносинах з Шойгу", — йдеться в одному з документів.

Перед цією зустріччю Пригожин стверджував, що в середині лютого він благав Путіна дозволити йому продовжити набирати в'язнів у своє угруповання, а також іноземців. Але Путін наказав Пригожину звертатись щодо цього до Міноборони, фактично вставши на бік своїх генералів.

Скандали з Пригожиним

Протягом останніх місяців засновник ПВК "Вагнера" сильно критикував Міноборони. Зокрема, він жалівся на недостатню кількість людей та боєприпасів. Днями його риторика стала ще більш різкою. На тлі безлічі тіл ліквідованих найманців Пригожин поскаржився, що через дефіцит боєприпасів його "Група Вагнера" несе в Бахмуті важкі втрати.

4 травня він опублікував чергове відео, в якому заявив, що його угруповання зазнало занадто важких втрат і може піти з Бахмута 10 травня.

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