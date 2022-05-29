Україна буде битися, поки жодного з окупантів не залишиться на її землі.

Між російськими військовими і мобілізованими з "ЛДНР" почастішали перестрілки.

Про це розповів у вечірньому телезверненні глава Одеської Військової адміністрації Максим Марченко.

"У військах окупантів почастішали випадки перестрілок між мобілізованими з ОРДЛО і російськими військовими. Мабуть, їм не дуже хочеться ставати гарматним м'ясом, яке пускають вперед під час штурмів наших позицій. Добре, що вас стає все менше, але залиште трохи для наших Збройних сил",-зазначив Марченко.

Глава Одеської ОВА підкреслив, що для ЗСУ 30 тисяч окупантів - не межа.

"І ми будемо боротися, поки ніхто з вас не залишиться на нашій землі", - сказав він.

За словами Марченка, сьогодні ворог не обстрілював Одеську область, зараз там тихо.

Нагадаємо, раніше в оперативному командуванні "Південь" заявили, що в планах Російської Федерації захоплення і окупація Одеси як і раніше залишається пріоритетом.

Також раніше стало відомо, що російські окупанти поширюють фейк про розміщення позицій Збройних сил України в школах Одеси. Будівлі, про які заявили в Міноборони РФ, розташовані в густонаселених кварталах.

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