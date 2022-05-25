Стрілка знешкодили під час затримання.

У Холодногірському районі Харкова внаслідок стрілянини загинули троє людей.

Про це повідомила прес-служба поліції області.

"25 травня о 20:50 до чергової частини ГУНП в Харківській області надійшла інформація, що в Холодногірському районі міста Харкова невідомий стріляє з автомата. На затримання зловмисника оперативно були направлені поліцейські полку поліції особливого призначення, управління карного розшуку, територіального підрозділу. Під час затримання правопорушник був знешкоджений", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці на місці інциденту встановлюють його обставини та збирають речові докази, які будуть направлені на експертне дослідження.

За фактом відомості про подію внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 115 (убивство) Кримінального кодексу України.

Як пише "Суспільне" з посиланням на джерела в правоохоронних органах, один із загиблих був одягнений у військову форму, його знайшли у розстріляному мікроавтобусі. Другий вбитий - чоловік у цивільному, чиє тіло лежить неподалік. Місцеві Телеграм-канали повідомляють, що авто, ймовірно, належить Територіальній обороні.

Нагадаємо, днями житель Миколаєва на будмайданчику з рушниці застрелив поліцейського та поранив військового.