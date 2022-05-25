У Холодногірському районі Харкова внаслідок стрілянини загинули троє людей.
Про це повідомила прес-служба поліції області.
"25 травня о 20:50 до чергової частини ГУНП в Харківській області надійшла інформація, що в Холодногірському районі міста Харкова невідомий стріляє з автомата. На затримання зловмисника оперативно були направлені поліцейські полку поліції особливого призначення, управління карного розшуку, територіального підрозділу. Під час затримання правопорушник був знешкоджений", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці на місці інциденту встановлюють його обставини та збирають речові докази, які будуть направлені на експертне дослідження.
За фактом відомості про подію внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 115 (убивство) Кримінального кодексу України.
Як пише "Суспільне" з посиланням на джерела в правоохоронних органах, один із загиблих був одягнений у військову форму, його знайшли у розстріляному мікроавтобусі. Другий вбитий - чоловік у цивільному, чиє тіло лежить неподалік. Місцеві Телеграм-канали повідомляють, що авто, ймовірно, належить Територіальній обороні.
Нагадаємо, днями житель Миколаєва на будмайданчику з рушниці застрелив поліцейського та поранив військового.