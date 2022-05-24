Школи, про які заявило Міноборони РФ, розташовані в густонаселених кварталах.

Російські окупанти поширюють фейк про розміщення в одеських школах українських вогневих позицій.

Про це у Facebook повідомила директор департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

Відповідну заяву чиновниця зробила у зв'язку з тим, що міністерство оборони РФ оприлюднило інформацію про нібито розміщення в декількох школах вогневих позицій ЗСУ, а на прилеглій території – бронетехніки, артилерії і РСЗВ.

"Міноборони РФ бреше. Ну, не вперше. Їм не звикати. Я розумію і поділяю хвилювання жителів густонаселених мікрорайонів... Там навколо висотки. Острівці приватного сектору і великі "чешки", "хрущовки", типові для спальних районів. Там немає жодних вогневих позицій, бронетехніки та артилерії", - підкреслює Буйневич.

Вона акцентує на тому, що в школах перебувають тільки охоронці, директори, вчителі. Співробітники навчальних закладів працюють, зокрема, педагоги заповнюють журнали, проводять уроки в режимі онлайн, готуються до завершення навчального року. Поруч проживає багато людей, які нервують через вищеназвані заяви окупантів.

Одесити припускають, що таким чином (фейковими заявами) ворог виправдовує свої вже заплановані обстріли навчальних закладів і житлових будинків.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Росія, за даними Forbes, окупувала близько 20% території України.

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