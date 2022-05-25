Російські кораблі з ракетами продовжують перебувати в північно-західній частині Чорного моря, а в Криму розгортаються нові дивізіони ППО.

Захоплення Одеси та її подальша окупація незмінно залишаються однією з головних цілей росіян.

Про це на брифінгу заявила начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил охорони і оборони півдня України капітан 1 рангу Наталія Гуменюк.

За її словами, зараз проходить переформатування корабельних угруповань росіян. Вони зміцнюються, перевозять вантажі, облаштовують позиції, в тому числі і на захопленому острові Зміїний.

Крім того, на території тимчасово окупованого Криму загарбники розгортають додаткові дивізіони протиповітряної оборони, оскільки побоюються поразки своїх кораблів у Чорноморській акваторії.

"Ворог вже усвідомлює, що поразка його кораблів – це не химера, це абсолютно можливо", – говорить Гуменюк.

Разом з тим, Гуменюк підкреслює, що російські кораблі з ракетами продовжують перебувати на північному заході Чорного моря, тому висока загроза зберігається не тільки в південній, а й по всій Україні. Зокрема, командування фіксувало запуски ракет з моря, які надалі летіли в різні області країни.

Одеса під ворожим вогнем

У травні росіяни вже неодноразово обстрілювали Одесу і область ракетами. Так, 9 травня "русский мир" "привітав" місто-герой сімома ракетами із застосуванням авіації. Внаслідок ударів одна людина загинула, а ще п'ятеро госпіталізовані в лікарню.

16 травня Росія знову здійснила ракетний удар по Одеській області, внаслідок якого постраждали чотири людини, в тому числі маленька дитина.

Водночас ворог поширює фейки про розміщення ЗСУ в одеських катакомбах. У командуванні "Південь" зазначили, що неофіційна інформація про стрільби українських військовослужбовців може бути прикриттям для дій диверсантів.

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