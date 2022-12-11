Ймовірно, Путін занадто оптимістично оцінює доходи Росії в 2023 році.

Президент Росії Володимир Путін, найімовірніше, переоцінює доходи Росії в 2023 році. Він виділив на оборону, безпеку і правоохоронну діяльність приблизно 30% від загальної суми. Через витрати на бойові дії в інших галузях буде спостерігатися сильна нестача коштів.

Такими висновками поділилися представники британської розвідки у своєму щоденному звіті про війну в Україні. За словами аналітиків, в російському бюджеті на 2023 рік 9 трильйонів рублів ($143 мільярди) виділено на оборону, безпеку і правоохоронну діяльність. Це 30% від загальної суми.

Подібне значне збільшення витрат у зазначеній сфері пов'язане з війною в Україні. Однак, як підкреслили в розвідці Британії, інші галузі Росії будуть відчувати брак коштів через такий розподіл.

Відео дня

"Бюджет, затверджений Путіним, швидше за все, занадто оптимістичний у своїх прогнозах доходів і витрат у 2023 році. Тому Інші частини російського бюджету, ймовірно, будуть відчувати все більший тиск, щоб підтримати витрати на війну", — сказано в офіційному звіті.

Росія не збирається закінчувати війну

Закладені на 2023 рік видатки на бойові дії свідчать про прагнення Росії продовжувати збройну агресію в Україні. Це підтверджують і заяви з боку РФ.

Путін 7 грудня в рамках засідання Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини сказав, що війна в Україні може стати "тривалим процесом". А "появу нових територій" він назвав "значущим результатом".

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков 8 грудня заявив, що російська армія знову захопить території Харківської та Херсонської областей, які звільнили ЗСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: