Речник Путіна наголосив, що російська армія збирається відвоювати назад звільнені ЗСУ території у Харківській та Херсонській областях.

Прес-секретарю російського президента Володимира Путіна Дмитру Пєскову поставили питання про терміни завершення війни. Він заявив, що все залежить від президента України Володимира Зеленського.

"Можна міркувати до посиніння, коли це все (війна – ред.) може закінчитися. Зеленський знає, коли це може все закінчитися, це може все закінчитися завтра при бажанні Зеленського", - сказав Пєсков для "РІА Новини".

Цікаво, що речник Путіна наголосив, що російська армія збирається відвоювати назад звільнені ЗСУ території у Харківській та Херсонській областях.

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Пєсков і далі продовжив наративи російської пропаганди. Він анонсував "звільнення Донбасу" армією РФ, тому що "Росія прагне захистити людей Донбасу від окупації Києва".

Нагадаємо, що раніше Пєсков називав Херсон "російським" після того, як у місто зайшли захисники України.

Росія просить переговорів з Україною: що треба знати

Армія окупантів виснажена, а тому у Кремлі відчайдушно шукають шляхи посадити Київ за стіл переговорів.

Водночас в МЗС РФ плутаються у заявах: Сергій Лавров каже, що Росія нібито не просила перемовин, хоча його колега Марія Захарова заявляла зворотнє.