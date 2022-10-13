Це стосується тих, хто потрапив під оголошену Путіним "часткову мобілізацію".

Російські окупанти на півдні України розглядають можливість своєї здачі у полон ЗСУ цілими підрозділами.

Про це начальниця об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі інформаційного телемарафону.

"У нас є така інформація, що у їхніх підрозділах проходять невелички наради, щоб обговорити можливості і перспективи переходу в обмінний фонд цілими підрозділами, тому що свіжомобілізовані, з яких компонують ці підрозділи, вони морально і фізично абсолютно не готові до передової. Вони не мають підготовки, навіть не всі мають особисту зброю, у них є випадки, коли один автомат на двох, і вони перебувають у такому стані на передовій і вишукують способи перейти в обмінний фонд", - сказав він.

Відео дня

Мобілізація в Росії

Як відомо, 21 вересня російський президент Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. У Міністерстві оборони заявляли про намір мобілізувати близько 300 тисяч осіб.

За даними української розвідки, мобілізованим в РФ не вистачає військової форми, спальних місць та вбиралень. Також у соцмережах росіяни обурювалися тим, що мають збиратися на війну самостійно.

Після оголошення мобілізації Росію почали залишати чоловіки. За даними різних країн, до Грузії, Казахстану та ЄС вже прибули понад 200 тисяч росіян.

Раніше стало відомо, що у Ростовській та Курскій областях почалася друга хвиля мобілізації.

Вас також можуть зацікавити новини: