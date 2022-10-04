Щоб приборкати чергові антимобілізаційні протести, поліція активізує підготовку нових підрозділів "особливого призначення".

Мобілізованим у Російській Федерації не вистачає військової форми, спальних місць та вбиралень.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони у соцмережі.

"В рамках проведення мобілізаційних заходів на території омського танкового інженерного інституту планувалось розміщення 6 тис. осіб. Втім до 30 вересня до інституту фактично прибуло 9 тис. мобілізованих. Було повідомлено, що до 1 жовтня має прибути ще 2 тис. мобілізованих", - йдеться у повідомленні.

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При цьому, як заявляють у розвідці, керівництво закладу не має можливості забезпечити цей особовий склад навіть мінімальними умовами для проживання та харчуванням. "Немає спальних місць, не вистачає вбиралень, в приміщеннях відсутнє опалення. Вночі температура повітря опускається до мінус 6. Серед мобілізованих багато хворих, яким не надається медична допомога. У зв’язку з цим, новоприбулі відправляються до міста Єкатеринбург, але там ситуація аналогічна. До того ж більшість мобілізованих не отримали військової форми з формулюванням – "не вистачило"", - сказано у повідомленні.

Крім того, військовий комісар центрального та сеймського округів Ігор Ясько повідомив командуванню про значні складнощі при проведенні мобілізації. "Подібні заходи не проводились з 1941 року і адміністративна система просто не готова до виконання поставлених задач. За його словами: "люди відключають домофони та не відчиняють двері". В результаті 27 вересня зі 170 повісток було вручено лише 16, а 28 вересня зі 180 – 10", - заявляють у розвідці.

Разом з тим, у Брянській та Курській областях мобілізовані змушені самі купувати форму та спорядження, а власники воєнторгів різко підвищили ціни, що викликає масове невдоволення та скарги.

"В Бурятії наростає невдоволення повальною мобілізацією. Зокрема, в селі Баргузін були мобілізовані навіть ті чоловіки, які взагалі ніколи не служили в армії. Усіх мобілізованих направили до адміністративного центру Борзя Забайкальського краю. З’ясувалось, що на пункті збору відсутні теплі речі, тож мешканці Баргузіну були змушені збирати "гуманітарну допомогу" для мобілізованих односельчан", - сказано у повідомленні.

Як зазначають у розвідці, загалом, робота військкоматів у РФ характеризується як "хаотична". "Відповідні посадові особи, намагаючись виконати план часткової мобілізації, видають повістки незалежно від віку, стану здоров’я та наявності військового досвіду", - сказано у повідомленні.

"Виникли суттєві проблеми із грошовим забезпеченням як мобілізованих, так і військовослужбовців збройних сил РФ по контракту. Частішають випадки невиплати грошових винагород, збільшується кількість звернень до суду та прокуратури з метою отримання обіцяних виплат. Разом з тим, за можливість ухилення від мобілізації вимагають хабарі до 500 тис. російських рублів", - наголошується у повідомленні.

При цьому, щоб приборкати чергові антимобілізаційні протести поліція РФ активізує підготовку нових підрозділів "особливого призначення".

Мобілізація в Росії

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

Пізніше стало відомо, що у РФ достроково організують випуски з військових училищ курсантів для відправлення на передову в Україні.

У свою чергу віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що окупанти перекривають канали для виїзду людей з тимчасово окупованих територій країни.

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