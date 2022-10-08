З 18 вересня до 8 жовтня проект "Хочу жити" отримав понад 2 тис. 500 звернень від росіян щодо здачи в полон.

Кількість дзвінків від російських військовослужбовців на "гарячу лінію" з приводу здачі в полон постійно зростає.

Про це повідомив спікер проекту "Хочу жити" координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Віталій Матвієнко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Тенденція збільшення дзвінків є. Станом на сьогодні понад дві з половиною тисячи звернень. Проект стартував 18 вересня, ось за цей період. До нас телефонують як військовослужбовці, так і потенційно мобілізовані, а також їх сім'ї, тобто абсолютно різні дзвінки", - зазначив Матвієнко.

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Він зазначив, що Україна готова прийняти кожного російського військовослужбовця, який бажає добровільно здатися в полон.

"Україна неухильно виконує всі Женевські конвенції, що стосуються поводження з військовополоненими. А саме: вони отримують триразове харчування, медичну допомогу, регулярні дзвінки до рідних і близьких, також юридичну підтримку від міжнародних організацій. Якщо це необхідно, також видається їм одяг і вони ще можуть працювати, як для самозабезпечення, частково. Ми готові прийняти кожного військовослужбовця РФ, який бажає добровільно здатися в полон", - підкреслив Матвієнко.

Війна в Україні:

18 вересня в рамках роботи координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими відкрито єдиний центр і цілодобову "гарячу лінію" для прийому звернень від російських військових і їхніх сімей про можливість скласти зброю і зберегти своє здоров'я і життя.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що в планах мобілізувати близько 300 тис.осіб.

4 жовтня представник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив, що за останні кілька тижнів на "гарячі лінії" проекту "Хочу жити" надійшло понад 2 тис.звернень окупантів про готовність здатися в полон. Військовослужбовці РФ масово здаються в полон, бо не хочуть загинути в Україні.

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