Наголошується, що масова мобілізація кримських татар – це справжній геноцид за етнічною ознакою та величезна трагедія для всього народу.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявляє, що примус громадян до війни на українських окупованих територіях є спробою масштабної зачистки від нелояльного населення з боку Москви.

Про це Подоляк написав на своїй сторінці у Twitter.

"Масова мобілізація кримських татар у Криму – це справжній геноцид за етнічною ознакою та величезна трагедія для всього народу. Примус громадян до війни в окупованих регіонах – ніщо інше, як спроба масштабної зачистки території від нелояльного населення з боку Москви", - зазначив він. Відео дня

Відомо, що за кілька днів кримським татарам в окупованому Криму роздали вже 1,5 тис. повісток на мобілізацію.

Мобілізація у Росії

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

У Міністерстві внутрішніх справ України прогнозують, що під час першої хвилі мобілізації в Росії можуть призвати близько 40-50 тис. резервістів, оскільки на більшу кількість просто не вистачить екіпірування.

У британській розвідці вважають, що Росії доведеться вирішувати логістичні та адміністративні проблеми, щоб зібрати 300 тис. військовослужбовців, які навряд чи стануть боєздатними протягом місяців.

Експерти зазначають, що навіть ця обмежена мобілізація буде дуже непопулярною серед частини російського населення, і Путін бере на себе значний політичний ризик в надії створити необхідну бойову міць. Також наголошується, що цей крок фактично є визнанням, що Росія вичерпала запас добровольців, які готові воювати в Україні.

Видання "Нова газета. Європа" з посиланням на джерело в адміністрації Путіна повідомило, що засекречений пункт указу про мобілізацію дозволяє Міноборони РФ мобілізувати 1 млн осіб.

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