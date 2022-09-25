Йдеться, зокрема, про представників Росії, Білорусі та Сирії.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликає правоохоронців розслідувати легітимність в'їзду та здійснення діяльності так званих іноземних спостерігачів на "референдумі" на тимчасово окупованих територіях України.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі міністерства.

"Окупаційна російська влада за будь-яку ціну намагається провести на тимчасово окупованих територіях свої псевдореферендуми. І наполягає, що вони будуть прозорими та легітимними. Навіть покликала іноземних спостерігачів", - мовиться у дописі.

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Наголошується, що Мінреінтеграції, всім відомствам та правоохоронним органам вже відомі їхні імена.

"Це представники самої Росії, а також Білорусі, Сирії, Єгипту, Бразилії, Венесуели, Уругваю, Того, ПАР. По суті, вони беруть участь у колективному злочині проти суверенної незалежної держави Україна", - підкреслили у міністерстві.

Мінреінтеграції наголошує, що референдуми на тимчасово окупованих територіях є незаконними. "І закликає правоохоронні органи розслідувати легітимність в'їзду, перебування і здійснення будь-якої діяльності так званих іноземних спостерігачів на тимчасово окупованих українських територіях", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві також звернулися до іноземців і наголосили, що "всі, хто наважиться потурати злочинцям, самі стають злочинцями", і уникнути відповідальності не вдасться.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти запланували 23-27 вересня провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

Зокрема, у Херсонській області окупанти змушують по кілька разів голосувати на "референдумі" одну людину. Сьогодні, 24 вересня, перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що "виборчі дільниці" порожні, люди всіма способами намагаються уникнути участі у "голосуванні".

У зв'язку з низьким відсотком відвідування "виборчих дільниць" працівники "виборчих комісій" у супроводі озброєних окупантів збирають підписи місцевих жителів безпосередньо в місцях їхнього проживання.

Міжнародна спільнота засудила наміри російських окупантів. Зокрема, країни "Великої сімки" і Європейського Союзу заявили, що запровадять санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій території України.

Президент США Джо Байден також пообіцяв запровадити серйозні економічні санкції проти Росії у відповідь на проведення окупантами так званих "референдумів".

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